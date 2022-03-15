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Шуляк: несмотря на войну, государство выплачивает повышенные пенсии

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Вторник 15 марта 2022 10:40
Шуляк: несмотря на войну, государство выплачивает повышенные пенсии Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Пенсионный фонд Украины обеспечил начисление и направление средств для выплаты пенсий даже с опережением обычного графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Так, на пенсионные выплаты в марте направлено 47,1 млрд грн или 100% потребности в средствах до конца выплатного периода.

По состоянию на 14 марта банки зачислили средства на счета 99,54% получателей. Другим пенсионерам зачисление завершится в ближайшее время.

Также была обеспечена запланированная индексация пенсий на 14%, что касается более 10 миллионов украинцев.

"Несмотря на войну, государство заботится о людях и продолжает выполнять свои обязательства. Так было, есть и будет, потому что человек - высшая ценность в нашей стране. Мы поддерживаем наших пенсионеров, следующие этапы повышения пенсий для разных категорий граждан также будут проводиться вовремя", - заявила Шуляк.

Напомним, в этом году парламент установил 1 марта датой ежегодного повышения пенсий.

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