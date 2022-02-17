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Збитки на півмільйона. Начальницю райуправління освіти у Києві підозрюють у розтраті

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 11:37
Збитки на півмільйона. Начальницю райуправління освіти у Києві підозрюють у розтраті Фото: у Києві викрили чиновницю у розтраті бюджетних коштів (Київська прокуратура)
Автор: Кароліна Гайдук

Столичні правоохоронці повідомили про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про збитки на суму понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, начальниця управління освіти прийняла рішення про нарахування та виплату на користь керівників окремих навчальних та позашкільних установ Дарницького району непередбачених законом надбавок до посадового окладу, а також про безпідставне підвищення ставок заробітної плати за роботу в певних навчальних закладах (ч.4 ст. 191 КК України).

Як наслідок, підозрювана злочинними діями завдала державі збитків на загальну суму понад 520 тисяч гривень.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин скоєння злочину.

Відзначимо, що СБУ викрила масштабне розкрадання держкоштів, виділених однією з лікарень на боротьбу з COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні викрили схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності.

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