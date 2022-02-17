Збитки на півмільйона. Начальницю райуправління освіти у Києві підозрюють у розтраті

Столичні правоохоронці повідомили про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про збитки на суму понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Київської прокуратури .

Згідно з матеріалами слідства, начальниця управління освіти прийняла рішення про нарахування та виплату на користь керівників окремих навчальних та позашкільних установ Дарницького району непередбачених законом надбавок до посадового окладу, а також про безпідставне підвищення ставок заробітної плати за роботу в певних навчальних закладах (ч.4 ст. 191 КК України).

Як наслідок, підозрювана злочинними діями завдала державі збитків на загальну суму понад 520 тисяч гривень.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин скоєння злочину.