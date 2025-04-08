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ЄС може переглянути тимчасовий захист українців? У Кабміні відреагували

Київ, Вівторок 08 квітня 2025 16:24
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ЄС може переглянути тимчасовий захист українців? У Кабміні відреагували Ілюстративне фото: українці в країнах ЄС можуть залишитись без статусу тимчасового захисту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу мають зберегти статус тимчасового захисту для українців задля настання сталого миру з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

У Мінєдності нагадали, що Рада Євросоюзу продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року.

"Говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна тільки тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно ясно це розуміють", - підкреслив Чернишов.

При цьому Мінєдності відстежує всі процеси і бере активну участь у міжнародних консультаціях, щоб захищати інтереси українців.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту", - запевнив віцепрем'єр.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Нагадаємо, вчора, 7 квітня, стало відомо, що продовження статусу тимчасового захисту для українців у країнах Євросоюзу опинилося під загрозою.

Поки що країни ЄС не розробили сценарій на випадок, якщо Україна і Росія почнуть припинення вогню.

Водночас представник Єврокомісії Маркус Ламмерт учора розповів, що Єврокомісія поки що не ухвалювала рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців.

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