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USDA переглянуло прогноз щодо українського зерна: головні цифри

08:18 13.09.2026 Нд
2 хв
Скільки Україна збере й скільки експортує зернових?
aimg Пилип Бойко
Фото: збір врожаю (GettyImages)

Міністерство сільського господарства США (USDA) покращило прогноз виробництва пшениці в Україні у 2026/27 маркетинговому році. Водночас американське відомство очікує, що країна експортує менше зерна, ніж прогнозувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт USDA.

У вересневому звіті USDA підвищило оцінку виробництва пшениці в Україні у 2026/27 маркетинговому році на 0,6 млн тонн - до 26 млн тонн. Відомство пояснює перегляд прогнозу, зокрема, рекордною врожайністю.

Водночас оцінку українського експорту пшениці USDA погіршило. Якщо у серпні очікувалося, що Україна поставить на зовнішні ринки 13,5 млн тонн, то тепер прогноз становить 12,5 млн тонн - на 1 млн тонн менше.

При цьому USDA збільшило прогноз внутрішнього використання пшениці в Україні на 0,3 млн тонн - до 9,5 млн тонн. Очікувані кінцеві запаси також переглянули в бік збільшення - на 1,3 млн тонн, до 6,1 млн тонн.

Щодо кукурудзи, прогноз її виробництва в Україні залишився без змін - 31,8 млн тонн. Так само без змін залишилася оцінка експорту - 22 млн тонн, а внутрішнього використання - 7,2 млн тонн. Водночас прогноз кінцевих запасів кукурудзи підвищили на 0,6 млн тонн - до 5,46 млн тонн.

USDA також покращило оцінку виробництва інших зернових культур в Україні, за винятком пшениці та кукурудзи, на 0,5 млн тонн - до 7,29 млн тонн. Проте прогноз їхнього експорту знизили на 0,5 млн тонн - до 1,77 млн тонн. У результаті очікувані кінцеві запаси зросли на 1,5 млн тонн - до 8,63 млн тонн.

Контекст звіту

Як відомо, окупанти РФ влаштували блокаду експорту українського зерна Чорним морем. Через це світ очікує вже "зерновий Ормуз", попередив президент Володимир Зеленський. А от самі українці без їжі не залишаться, зазначив він.

Тим часом ціни на пшеницю у світі підскочили до найвищого рівня за останні три роки через загрозу нової ескалації війни в Україні.

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