USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки

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Президент США Дональд Трамп в перший день на посаді призупинив іноземну допомогу іншим країнам, зокрема Україні. Мова йде про фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку – USAID. Для більшості українців це маловідома абревіатура, однак через неї надходили мільярди доларів. Всі проекти агентства поставлено на паузу на 90 днів. За цей час має відбутися їх аудит, після чого проекти або відновлять, або переглянуть.

Що відбувається з USAID в Україні

Рішення призупинити допомогу стало несподіваним і для України, і для багатьох у самих США. Тож не дивно, що навколо цієї теми виникло багато спекуляцій. The New York Times повідомило, що під замороження потрапила і військова допомога Україні. Подробиць видання не навело, як і даних про джерело цієї інформації.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності – військова допомога для України продовжується за пакетами, які були ухвалені раніше.

Водночас фінансування USAID в Україні вже припинилося. Співробітники проектів агентства підтверджують зупинку самих проектів, зупинку фінансування грантів, а також паузу у підтримці органів місцевого самоврядування.

"Ми працюємо. У нас є, скажімо так, цілком законні два місяці, поки нас точно не звільнятимуть. Якщо встигнуть за ці два місяці аудит провести і відновити, значить продовжимо працювати. А якщо не встигнуть, значить це все", – розповів РБК-Україна співробітник одного з проектів USAID.

Які проекти в Україні фінансувало USAID

До повномасштабного вторгнення Росії USAID виділяло Україні відносно невеликі суми – по кількасот мільйонів доларів. Переважно це були проекти щодо демократії та прав людини. Однак у 2022 році все змінилося. Зараз Україна є найбільшим отримувачем коштів агентства.

За агрегованими даними порталу "Слово і діло", USAID фінансувало в Україні проекти на мільярди доларів. 2022 року – на 9 млрд доларів, 2023 рроку – на 16 млрд доларів, у 2024-му відбулося суттєве скорочення допомоги – до 5,4 млрд доларів.

Працівник проекту USAID з протидії туберкульозу (всі фото: facebook.com/USAIDUkraine)

Наразі агентство реалізує в Україні 40 проектів. Це сфери гуманітарної допомоги, "демократія, права людини та урядування", охорона здоров'я, "мир та безпека", освіта.

Звісно, щодо окремих проектів давно були питання – на що саме витрачаються гроші американських платників податків. Народний депутат Мар'ян Заблоцький навів кілька таких прикладів:

підтримка у створенні YouTube ток-шоу під назвою "Ебаут",

підтримка музичного гурту TVORCHI у створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України (Створено та розповсюджено 1 музичну композицію "Разом"),

підтримка НГО "CUKR" у проведенні серії культурних подій протягом літнього сезону в "Дворику на Кузнечній". Створення муралу у "Дворику на Кузнечній",

підтримка компанії "Film UA" у виробництві документального фільму під назвою "Тісто".

Втім, близько 90% коштів USAID виділялися державі та громадам в регіонах, а не громадським організаціям, зазначає співрозмовник РБК-Україна, дотичний до розподілу грантів. До прикладу, проект "Говерла" стосується підтримки місцевого самоврядування: від навчання місцевих депутатів та активістів до забезпечення генераторами, ремонту шкіл та лікарень.

"У нас мало говориться про те, що американці профінансували ремонт, умовно, 50-ти лікарень або встановлення всієї генеруючої потужності, якою хвалиться президент Зеленський. Фактично, вся розгалужена генерація і те, що ми відносно спокійно проходимо цей опалювальний сезон, це заслуга, по-перше, роботи ППО, а, по-друге, енергетиків, котрі мають гроші та обладнання все це ремонтувати. І це все відбувається за кошти донорів", – сказав РБК-Україна виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Гуманітана допомога від USAID

Особливо це стосується комунальних підприємств, які самі не мають коштів ні купити енергетичне обладнання, ні його спроектувати та підключити. Тому допомога виділялася як на саме обладнання, так і на його обслуговування. Зараз склалася ситуація, коли навіть із поставленими когенераційними машинами виникають складнощі з їх підключенням до мереж. За словами Павлюка, багато місцевих адміністрацій провели тендери, уклали угоди, отримали послуги, а тепер не мають коштів оплатити відповідні роботи, бо фінансування від USAID вже заблоковане.

Допомога владі та медіа

Проекти у сфері "демократії, прав людини та урядування" серед іншого спрямовані на підтримку державних органів у розробці законодавства та підвищенні кваліфікації посадовців. Зазвичай це відбувається шляхом залучення українських або іноземних експертів, яким держава не завжди може заплатити самостійно.

Також за гранти USAID частково фінансувалися конкурсні комісії у Конституційному суді та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Крім того, за грантові кошти працювала низка українських медіа. Особливо, в регіонах, де ринок реклами невеликий. Філософія цих проектів у тому, аби медіа не залежали від місцевих еліт та були хоча б частково незангажованими.

Спецтехніка закуплена USAID

Кілька грантів від USAID було в НСТУ (Суспільне мовлення) та "Громадського", однак у них є інші джерела доходів. Також USAID фінансувало маленькі місцеві медіа на прифронтових територіях, у яких цільова аудиторія перебуває в окупації.

До прикладу, в Луганській області це релоковані "Сєвєродонецьк онлайн", "Трибун" з Рубіжного, "Реальна газета" з Луганська, "Новини Донбасу" та "Фарватер.Схід". Для таких медіа втрата американського фінансування більш відчутна, а подекуди – критична.

Чи будуть гроші на пенсії?

Президент України Володимир Зеленський 28 січня доручив уряду дати звіт щодо програм, які призупинили. Голова держави згадав у цьому контексті Олексія Кулебу, віцепремʼєр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

"Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз", – сказав президент у вечірньому зверненні.

Зеленський додав, що частину цього фінансування можливо забезпечити з державного бюджету, щодо решти проектів – "обговоримо з європейцями та американцями".

Зупинка проектів USAID на три місяці не вплине на фінансування бюджетних програм, зокрема соціальних виплат та пенсій, каже РБК-Україна співрозмовник в економічному блоці уряду. Захищені статті бюджету не залежать від грантової допомоги, яка йде через USAID.

"На цей рік ми забезпечені коштами, які мають надійти у тому числі від прибутків з заморожених російських активів у розмірі 50 млрд доларів. Американська частина з цієї суми, як, власне, і всіх інших партнерів, йде через програму Всесвітнього банку, тому для українського бюджету ризиків немає", – пояснив співрозмовник.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, яка займається гуманітарним реагуванням, зазначила, що плануються переговори про відновлення окремих проектів, у яких залучена держава.

"Пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо. Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проектів із гуманітарного реагування в Україні", – заявила Верещук.

Добрива для фермерів, закуплені USAID

На рівні Верховної Ради також розпочалися консультації з європейськими донорами. Мова йде про заміщення американської допомоги, хоча б на той час, поки у США не буде ухвалено остаточні рішення. Однак практика показує, що Євросоюз виділяє такі кошти вкрай повільно – протягом 4-6 місяців.

Що ж до громад у регіонах, для них настають важкі місяці. У місцевих бюджетах немає коштів, аби завершити розпочаті проекти.

"Бюджет формується на рік наперед, він уже розписаний. У міст майже повністю забрали ПДФО, бюджети міст падають, багато людей виїхало, – підкреслив Павлюк.

Держсекретар США Марко Рубіо має повноваження швидко відновити окремі важливі проекти. Однак більшість із них, імовірно, будуть переглянуті. Разом з тим, USAID для Штатів є надто важливим інструментом, аби від нього просто так відмовлятися.

"Я не бачу можливості домінувати в світі без фінансування великої кількості гуманітарних чи інших програм впливу. І Сполучені Штати повернуться до цього однозначно. Треба просто пояснювати наскільки це важливо – спокійно і без емоцій", – сказав YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Допомога від USAID

Співрозмовник РБК-Україна, залучений до розподілу грантів, припускає, що аудит буде не про ефективність досягнення цілей, а про те, чи відповідають проекти зовнішній політиці Трампа.

Та навіть тимчасове вилучення з України кількох мільярдів доларів матиме негативний опосередкований ефект для економіки. За словами Павлюка, отримані від грантів кошти залишаються в Україні, на них наймаються люди, ці кошти через податки потрапляють в бюджет і йдуть на підтримку армії. Тому будь-яке скорочення такої допомоги у підсумку буде також вести до скорочення бюджетних надходжень.

При написанні матеріалу використовувалися дані порталу "Слово і діло", офіційного сайту USAID, ексклюзивні коментарі виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, співрозмовників РБК-Україна в українській владі та проектах USAID.