USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия

Содержание:

Президент США Дональд Трамп в первый день на посту приостановил иностранную помощь другим странам, в частности Украине. Речь идет о финансировании через Агентство США по международному развитию – USAID. Для большинства украинцев это малоизвестная аббревиатура, однако через нее поступали миллиарды долларов. Все проекты агентства поставлены на паузу на 90 дней. За это время должен состояться их аудит, после чего проекты или восстановят, или пересмотрят.

Что происходит с USAID в Украине

Решение приостановить помощь стало неожиданным и для Украины, и для многих в самих США. Неудивительно, что вокруг этой темы возникло много спекуляций. The New York Times сообщило, что под заморозку попала и военная помощь Украине. Подробностей издание не привело, как и данных об источнике этой информации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что эта информация не соответствует действительности – военная помощь для Украины продолжается по пакетам, которые были приняты ранее.

В то же время финансирование USAID в Украине уже прекратилось. Сотрудники проектов агентства подтверждают остановку самих проектов, остановку финансирования грантов, а также паузу в поддержке органов местного самоуправления.

"Мы работаем. У нас есть, скажем так, вполне законные два месяца, пока нас точно не будут увольнять. Если успеют за эти два месяца аудит провести и восстановить, значит продолжим работать. А если не успеют, значит это все", – рассказал РБК-Украина сотрудник одного из проектов USAID.

Какие проекты в Украине финансировало USAID

До полномасштабного вторжения России USAID выделяло Украине относительно небольшие суммы – по несколько сотен миллионов долларов. Преимущественно это были проекты по демократии и правам человека. Однако в 2022 году все изменилось. Сейчас Украина является крупнейшим получателем средств агентства.

По агрегированным данным портала "Слово и дело", USAID финансировало в Украине проекты на миллиарды долларов. В 2022 году – на 9 млрд долларов, в 2023 году – на 16 млрд долларов, в 2024-м произошло существенное сокращение помощи – до 5,4 млрд долларов.

Работник проекта USAID по противодействию туберкулезу (все фото: facebook.com/USAIDUkraine)

Сейчас агентство реализует в Украине 40 проектов. Это сферы гуманитарной помощи, "демократия, права человека и управление", здравоохранение, "мир и безопасность", образование.

Конечно, по отдельным проектам давно были вопросы – на что именно тратятся деньги американских налогоплательщиков. Народный депутат Марьян Заблоцкий привел несколько таких примеров:

поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Ебаут",

поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в избранных городах Украины (создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом"),

поддержка НПО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Кузнечной". Создание мурала в "Дворике на Кузнечной",

поддержка компании "Film UA" в производстве документального фильма под названием "Тесто".

Впрочем, около 90% средств USAID выделялись государству и общинам в регионах, а не общественным организациям, отмечает собеседник РБК-Украина, причастный к распределению грантов. К примеру, проект "Говерла" касается поддержки местного самоуправления: от обучения местных депутатов и активистов до обеспечения генераторами, ремонта школ и больниц.

"У нас мало говорится о том, что американцы профинансировали ремонт, условно, 50-ти больниц или установление всей генерирующей мощности, которой хвастается президент Зеленский. Фактически, вся разветвленная генерация и то, что мы относительно спокойно проходим этот отопительный сезон, это заслуга, во-первых, работы ПВО, а, во-вторых, энергетиков, которые имеют деньги и оборудование все это ремонтировать. И это все происходит за средства доноров", – сказал РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Гуманитарная помощь от USAID

Особенно это касается коммунальных предприятий, которые сами не имеют средств ни купить энергетическое оборудование, ни его спроектировать и подключить. Поэтому помощь выделялась как на само оборудование, так и на его обслуживание. Сейчас сложилась ситуация, когда даже с поставленными когенерационными машинами возникают сложности с их подключением к сетям. По словам Павлюка, многие местные администрации провели тендеры, заключили соглашения, получили услуги, а теперь не имеют средств оплатить соответствующие работы, потому что финансирование от USAID уже заблокировано.

Помощь власти и медиа

Проекты в сфере "демократии, прав человека и управления" среди прочего направлены на поддержку государственных органов в разработке законодательства и повышении квалификации должностных лиц. Обычно это происходит путем привлечения украинских или иностранных экспертов, которым государство не всегда может заплатить самостоятельно.

Также за гранты USAID частично финансировались конкурсные комиссии в Конституционном суде и Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, за грантовые средства работал ряд украинских медиа. Особенно, в регионах, где рынок рекламы небольшой. Философия этих проектов в том, чтобы медиа не зависели от местных элит и были хотя бы частично незангажированными.

Спецтехника закуплена USAID

Несколько грантов от USAID было у НОТУ (Общественное вещание) и "Громадского", однако у них есть другие источники доходов. Также USAID финансировало маленькие местные медиа на прифронтовых территориях, у которых целевая аудитория находится в оккупации.

К примеру, в Луганской области это релокированные "Северодонецк онлайн", "Трибун" из Рубежного, "Реальная газета" из Луганска, "Новости Донбасса" и "Фарватер.Восток". Для таких медиа потеря американского финансирования более ощутима, а иногда – критическая.

Будут ли деньги на пенсии?

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января поручил правительству дать отчет по программам, которые приостановили. Глава государства упомянул в этом контексте Алексея Кулебу, вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий.

"Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас", – сказал президент в вечернем обращении.

Зеленский добавил, что часть этого финансирования возможно обеспечить из государственного бюджета, по остальным проектам - "обсудим с европейцами и американцами".

Остановка проектов USAID на три месяца не повлияет на финансирование бюджетных программ, в частности социальных выплат и пенсий, говорит РБК-Украина собеседник в экономическом блоке правительства. Защищенные статьи бюджета не зависят от грантовой помощи, которая идет через USAID.

"На этот год мы обеспечены средствами, которые должны поступить в том числе от доходов с замороженных российских активов в размере 50 млрд долларов. Американская часть из этой суммы, как, собственно, и всех других партнеров, идет через программу Всемирного банка, поэтому для украинского бюджета рисков нет", – пояснил собеседник.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, которая занимается гуманитарным реагированием, отметила, что планируются переговоры о восстановлении отдельных проектов, в которых задействовано государство.

"Пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но, я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем. В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине", – заявила Верещук.

Удобрения для фермеров, закупленные USAID

На уровне Верховной Рады также начались консультации с европейскими донорами. Речь идет о замещении американской помощи, хотя бы на то время, пока в США не будут приняты окончательные решения. Однако практика показывает, что Евросоюз выделяет такие средства крайне медленно – в течение 4-6 месяцев.

Что касается общин в регионах, для них наступают тяжелые месяцы. В местных бюджетах нет средств, чтобы завершить начатые проекты.

"Бюджет формируется на год вперед, он уже расписан. У городов почти полностью забрали НДФЛ, бюджеты городов падают, много людей уехало,– подчеркнул Павлюк.

Госсекретарь США Марко Рубио имеет полномочия быстро восстановить отдельные важные проекты. Однако большинство из них, вероятно, будут пересмотрены. Вместе с тем, USAID для Штатов является слишком важным инструментом, чтобы от него просто так отказываться.

"Я не вижу возможности доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или иных программ влияния. И Соединенные Штаты вернутся к этому однозначно. Надо просто объяснять насколько это важно – спокойно и без эмоций", – сказал YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Помощь от USAID

Собеседник РБК-Украина, причастный к распределению грантов, предполагает, что аудит будет не об эффективности достижения целей, а о том, соответствуют ли проекты внешней политике Трампа.

Но даже временное изъятие из Украины нескольких миллиардов долларов будет иметь негативный опосредованный эффект для экономики. По словам Павлюка, полученные от грантов средства остаются в Украине, на них нанимаются люди, эти средства через налоги попадают в бюджет и идут на поддержку армии. Поэтому любое сокращение такой помощи в итоге будет также вести к сокращению бюджетных поступлений.

При написании материала использовались данные портала "Слово и дело", официального сайта USAID, эксклюзивные комментарии исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, собеседников РБК-Украина в украинской власти и проектах USAID.