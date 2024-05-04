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USAID анонсувала пакет допомоги аграрному сектору України

Субота 04 травня 2024 06:45
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USAID анонсувала пакет допомоги аграрному сектору України Фото: USAID анонсувало пакет допомоги аграрному сектору України (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 60 млн. доларів на підтримку українського сільського господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

За словами USAID, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ("Урожай"), яка пом'якшить вплив агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.

Мета програми – допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його більш стійким та конкурентоспроможним під час війни, і водночас закласти основу для тривалого сталого розвитку українського агросектору.

"У рамках програми Harvest, агентство сприятиме створенню в Україні такої регуляторної та бізнес-сфери, яка розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, щоб допомогти українським агровиробникам і надалі годувати свою країну та багато інших країн світу", - зазначили в USAID.

Заступник адміністратора USAID Ізабель Коулмен зазначила, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки: так у 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що за інформацією Bloomberg США ініціювали виділення Україні пакету допомоги на 50 млрд доларів.

Також ми писали, що Україна вже отримала перші партії зброї із нового пакету допомоги на 1 млрд євро від США.

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