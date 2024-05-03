США ініціювали виділення Україні пакета допомоги на 50 млрд доларів, - Bloomberg

Сполучені Штати ініціювали виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі до 50 млрд. доларів. Вашингтон обговорює цю ініціативу із країнами G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел Bloomberg, ініціатива передбачає відправлення коштів коаліцією країн, яку США мають намір очолити. Американська сторона хоче підписати відповідну угоду в Італії на саміті країн "Великої сімки" у червні цього року. Співрозмовники агентства не виключають, що переговори з цього питання можуть тривати кілька місяців.

Згідно з планом Білого дому, більшість коштів буде направлено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, основна частка яких зберігається в країнах Євросоюзу. У Міністерстві фінансів США підтвердили факт переговорів щодо нового пакету фінансової допомоги.

Використання активів РФ для потреб України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Україна закликала країни "Великої сімки" та Євросоюзу заморозити російські активи та передати ці кошти на відновлення воюючої країни. Але українські дипломати зіткнулися з низкою протиріч із боку європейських та американських політиків.

Наприкінці минулого року США запропонували конфіскувати 300 млрд доларів російських активів, але поки що план не змогли погодити. Також розглядалося питання передачі Україні прибутку, який отримують європейські банки із заморожених активів росіян.

При цьому сьогодні, 3 травня, стало відомо, що країни Великої сімки вже не розглядають повну конфіскацію російських активів. G7 шукає менш радикальні варіанти використання грошей РФ на користь України

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