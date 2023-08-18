US Open запланував благодійний матч для України: зіграють Алькарас, Світоліна й інші зірки

Організатори Відкритого чемпіонату США анонсували благодійний поєдинок на підтримку України за участі іменитих тенісистів на чолі з першою ракеткою світу Карлосом Алькарасом напередодні останнього мейджора в році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

US Open-2023 проведе черговий захід солідарності з українцями. Асоціація тенісу США організувала благодійний матч 23 серпня. До переліку учасників потрапили справжні зірки світового тенісу. Компанію титулованій українці Світоліній складе чинний чемпіон Відкритого чемпіонату США та перша ракетка світу Алькарас. Також планують взяти участь третя ракетка планети Пегула, півфіналіст US Open-2022 Тіафо, американець Юбенкс, фіналіст Вімблдона-2021 Берреттіні та зірковий ветеран Макінрой. Асоціація зазначила, що список учасників може змінитися. Торік солідарність із України в благодійному поєдинку висловили Іга Свьонтек, Рафаель Надаль, Корі Гауфф та інші. Раніше US Open оголосив володарок wild-card на цьогорічний розіграш. До списку щасливиць потрапили відразу дві колишні перші ракетки світу – Вінус Вільямс і Каролін Возняцкі. Співпрацю з австралійською і французькою асоціаціями також дозволило отримати запрошення Хантер і Ферро.