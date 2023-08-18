US Open объявил благотворительный матч для Украины: сыграют Алькарас, Свитолина и другие

Организаторы Открытого чемпионата США анонсировали благотворительный поединок в поддержку Украины с участием именитых теннисистов во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в преддверии последнего мэйджора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

US Open-2023 проведет очередное мероприятие солидарности с украинцами. Ассоциация тенниса США организовала благотворительный матч 23 августа.

В список участников попали настоящие звезды мирового тенниса. Компанию титулованной украинке Свитолиной составит действующий чемпион Открытого чемпионата США и первая ракетка мира Алькарас. Также планируют принять участие третья ракетка планеты Пегула, полуфиналист US Open-2022 Тиафо, американец Юбенкс, финалист Уимблдона-2021 Берреттини и звездный ветеран Макинрой.

Ассоциация отметила, что список участников может измениться. В прошлом году солидарность с Украиной в благотворительном поединке выразили Ига Свентек, Рафаэль Надаль, Кори Гауфф и другие.

Ранее US Open объявил обладательниц wild-card на розыгрыш этого года. В список счастливиц попали сразу две бывшие первые ракетки мира – Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Сотрудничество с австралийской и французской ассоциациями также позволило получить приглашения Хантер и Ферро.