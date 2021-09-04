US Open: Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину и вышла в 1/8 финала

Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину и вышла в 1/8 финала чемпионата US Open. Украинку теперь ждет бывшая первая ракетка мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге US Open обыграла Дарью Касаткину из России - 6:4, 6:2.
Это была шестая встреча теннисисток и россиянка ни разу не побеждала Элину.
В 1/8 финала US Open, который проходит в Нью-Йорке, Свитолина встретится с Симоной Халеп из Румынии.
На предыдущих стадиях Свитолина побеждала представительницу Испании Ребеку Масарову и канадскую теннисистку Ребекку Марино.