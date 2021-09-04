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US Open: Світоліна обіграла другу ракетку Росії Касаткіну і вийшла в 1/8 фіналу

Автор: Анна Полисученко

Світоліна обіграла другу ракетку Росії Касаткіну і вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату US Open. Українку тепер чекає колишня перша ракетка світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.

Українська тенісистка Еліна Світоліна в третьому колі US Open обіграла Дарину Касаткіну з Росії-6: 4, 6: 2.

Це була шоста зустріч тенісисток і росіянка жодного разу не перемагала Еліну.

В 1/8 фіналу US Open, який проходить в Нью-Йорку, Світоліна зустрінеться з Сімоною Халеп з Румунії.

На попередніх стадіях Світоліна перемагала представницю Іспанії Ребеку Масарову і канадську тенісистку Ребекку Марино.

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