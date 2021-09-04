ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

US Open: Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину и вышла в 1/8 финала

Новина українською →
США, Суббота 04 сентября 2021 00:15
US Open: Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину и вышла в 1/8 финала Фото: Элина Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Свитолина обыграла вторую ракетку России Касаткину и вышла в 1/8 финала чемпионата US Open. Украинку теперь ждет бывшая первая ракетка мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге US Open обыграла Дарью Касаткину из России - 6:4, 6:2.

Это была шестая встреча теннисисток и россиянка ни разу не побеждала Элину.

В 1/8 финала US Open, который проходит в Нью-Йорке, Свитолина встретится с Симоной Халеп из Румынии.

На предыдущих стадиях Свитолина побеждала представительницу Испании Ребеку Масарову и канадскую теннисистку Ребекку Марино.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин