US Open: Світоліна обіграла другу ракетку Росії Касаткіну і вийшла в 1/8 фіналу
Фото: Еліна Світоліна обіграла другу ракетку Росії Касаткіну (GettyImages)
Світоліна обіграла другу ракетку Росії Касаткіну і вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату US Open. Українку тепер чекає колишня перша ракетка світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.
Українська тенісистка Еліна Світоліна в третьому колі US Open обіграла Дарину Касаткіну з Росії-6: 4, 6: 2.
Це була шоста зустріч тенісисток і росіянка жодного разу не перемагала Еліну.
В 1/8 фіналу US Open, який проходить в Нью-Йорку, Світоліна зустрінеться з Сімоною Халеп з Румунії.
На попередніх стадіях Світоліна перемагала представницю Іспанії Ребеку Масарову і канадську тенісистку Ребекку Марино.