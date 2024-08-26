US Open: Ястремська вилетіла в першому раунді змагань

Українка Даяна Ястремська поступилася німецькій тенісистці Юле Німаєр у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
US Open, 1-й раунд, жінки
Німаєр – Ястремська – 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)
Розпочали матч опонентки на рівних. Перший брейк відбувся аж у сьомому геймі. Це Німаєр ззовні легко взяла подачу вітчизняної тенісистки. Закінчити сет німкеня могла в дев'ятому геймі, але Ястремська відіграла 4 сетболи. Утім, на десятий її спротиву не вистачило.
У другій партії найцікавіше розпочалося з восьмого гейму. Суперниці двічі обмінялися взятими одна одної подачами та перевели сет у тай-брейк. Там українська тенісистка швидко створила гандикап (4:1), а потім холоднокровно скористалася перевагою.
У вирішальному сеті першою хід зробила представниця Німеччини. Німаєр оформила брейк у четвертому геймі. Ястремська, однак, нівелювала перевагу опонентки, взявши подачу німкені в сьомому геймі. Та фінальне слово було за останньою – вона взяла подачу українки в десятому геймі та виграла поєдинок.
У рамках 1/32 фіналу Німаєр зустрінеться з переможницею протистояння Тамари Корпач і Моюки Учідзіми. Німецька тенісистка вийде в корт проти японки 26 серпня пізно ввечері. Ястремська ж готуватиметься до наступних турнірів, поповнивши банківський рахунок на 100 тисяч доларів.
До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.