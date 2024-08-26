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US Open: Ястремська вилетіла в першому раунді змагань

Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська поступилася німецькій тенісистці Юле Німаєр у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Німаєр – Ястремська – 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)

 

Розпочали матч опонентки на рівних. Перший брейк відбувся аж у сьомому геймі. Це Німаєр ззовні легко взяла подачу вітчизняної тенісистки. Закінчити сет німкеня могла в дев'ятому геймі, але Ястремська відіграла 4 сетболи. Утім, на десятий її спротиву не вистачило.

У другій партії найцікавіше розпочалося з восьмого гейму. Суперниці двічі обмінялися взятими одна одної подачами та перевели сет у тай-брейк. Там українська тенісистка швидко створила гандикап (4:1), а потім холоднокровно скористалася перевагою.

У вирішальному сеті першою хід зробила представниця Німеччини. Німаєр оформила брейк у четвертому геймі. Ястремська, однак, нівелювала перевагу опонентки, взявши подачу німкені в сьомому геймі. Та фінальне слово було за останньою – вона взяла подачу українки в десятому геймі та виграла поєдинок.

У рамках 1/32 фіналу Німаєр зустрінеться з переможницею протистояння Тамари Корпач і Моюки Учідзіми. Німецька тенісистка вийде в корт проти японки 26 серпня пізно ввечері. Ястремська ж готуватиметься до наступних турнірів, поповнивши банківський рахунок на 100 тисяч доларів.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

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ТенісДаяна Ястремська