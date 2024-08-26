ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

US Open: Ястремська вилетіла в першому раунді змагань

Нью-Йорк, Понеділок 26 серпня 2024 21:26
UA EN RU
US Open: Ястремська вилетіла в першому раунді змагань Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська поступилася німецькій тенісистці Юле Німаєр у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Німаєр – Ястремська – 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)

Розпочали матч опонентки на рівних. Перший брейк відбувся аж у сьомому геймі. Це Німаєр ззовні легко взяла подачу вітчизняної тенісистки. Закінчити сет німкеня могла в дев'ятому геймі, але Ястремська відіграла 4 сетболи. Утім, на десятий її спротиву не вистачило.

У другій партії найцікавіше розпочалося з восьмого гейму. Суперниці двічі обмінялися взятими одна одної подачами та перевели сет у тай-брейк. Там українська тенісистка швидко створила гандикап (4:1), а потім холоднокровно скористалася перевагою.

У вирішальному сеті першою хід зробила представниця Німеччини. Німаєр оформила брейк у четвертому геймі. Ястремська, однак, нівелювала перевагу опонентки, взявши подачу німкені в сьомому геймі. Та фінальне слово було за останньою – вона взяла подачу українки в десятому геймі та виграла поєдинок.

У рамках 1/32 фіналу Німаєр зустрінеться з переможницею протистояння Тамари Корпач і Моюки Учідзіми. Німецька тенісистка вийде в корт проти японки 26 серпня пізно ввечері. Ястремська ж готуватиметься до наступних турнірів, поповнивши банківський рахунок на 100 тисяч доларів.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна