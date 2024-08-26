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US Open: Ястремская вылетела в первом раунде соревнований

Нью-Йорк, Понедельник 26 августа 2024 21:26
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US Open: Ястремская вылетела в первом раунде соревнований Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская уступила немецкой теннисистке Юле Нимайер в стартовом раунде Открытого чемпионата США 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 1-й раунд, женщины

Нимайер – Ястремская – 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)

Начали матч оппонентки на равных. Первый брейк состоялся только в седьмом гейме. Это Нимайер внешне легко взяла подачу отечественной теннисистки. Закончить сет немка могла в девятом гейме, но Ястремская отыграла 4 сетбола. Впрочем, на десятый ее сопротивления не хватило.

Во второй партии самое интересное началось с восьмого гейма. Соперницы дважды обменялись взятыми друг друга подачами и перевели сет в тай-брейк. Там украинская теннисистка быстро создала гандикап (4:1), а затем хладнокровно воспользовалась преимуществом.

В решающем сете первой ход сделала представительница Германии. Нимайер оформила брейк в четвертом гейме. Ястремская, однако, нивелировала преимущество оппонентки, взяв подачу немки в седьмом гейме. Но финальное слово было за последней – она взяла подачу украинки в десятом гейме и выиграла поединок.

В рамках 1/32 финала Нимайер встретится с победительницей противостояния Тамары Корпач и Моюки Учидзимы. Немецкая теннисистка выйдет в корт против японки 26 августа поздно вечером. Ястремская же будет готовиться к следующим турнирам, пополнив банковский счет на 100 тысяч долларов.

К слову, ранее вспомнили лучшие выступления украинских теннисисток на US Open.

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