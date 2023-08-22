US Open: Ястремська та ще п'ять українців отримали розклад матчів кваліфікації

Українці зіграють перші поєдинки 22-23 серпня. У жіночому розряді змагатимуться четверо українок, а в чоловічому спробують здобути путівки в основну сітку Віталій Сачко та Олексій Крутих.

Перший зустрінеться з італійцем Раулем Бранкаччо у вівторок увечері за київським часом. Натомість другий вийде на корт у ніч проти середи. Суперником Крутих стане Кевін Андерссон із Південної Африки.

Ястремська ж зустрінеться з британкою Хізер Вотсон. Орієнтовний час початку зустрічі – 19:30 за Києвом у вівторок. Трохи пізніше розпочнуться матчі Катаріни Завацької та Юлія Стародубцевої проти Анни Бондар (Угорщина) та Селін Наеф із Швейцарії відповідно.

Закриватиме виступ українців на старті кваліфікації Дарія Снігур. Молода киянка 23 серпня ввечері зустрінеться з Юріко Лілі Міязакі. Загалом українцям доведеться подолати три раунди, щоб потрапити в основну сітку змагань.

Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді кваліфікації US Open-2023: