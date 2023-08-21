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Світоліна і Калініна показали стабільність, падіння Костюк: свіжий рейтинг тенісисток

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Київ, Понеділок 21 серпня 2023 10:17
Світоліна і Калініна показали стабільність, падіння Костюк: свіжий рейтинг тенісисток Фото: Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася національною першою ракеткою в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Титулована українка залишилася на 26-й сходинці рейтингу. Поруч із нею і співвітчизниця Ангеліна Калініна (28-ме місце).

Натомість Марта Костюк за тиждень втратила п'ять позицій. Молода киянка набрала 1310 рейтингових балів, що дозволило їй опинитися лише на 37-й сходинці. Втратила три місця і досвідчена Леся Цуренко. Тепер вона йде на 45-й позиції.

Втрималася в першій сотні класифікації Катерина Байндль. Українка піднялася вгору на дві сходинки. Мінімальний прогрес (+1 позиція) продемонструвала Даяна Ястремська. Одеситка залишається на шляху до повернення в топ-100. Нині вона опинилася на 111-му місці.

Перша та друга ракетки світу – полька Іга Свьонтек і білоруска Аріна Сабаленко – синхронно вилетіли в 1/2 фіналу Цинциннаті, тож залишилися на своїх позиціях. Третьою в рейтингу йде Джессіка Пегула зі США. Натомість переможниця Cincinnati Open Корі Гауфф піднялася на 6-те місце.

Світоліна і Калініна показали стабільність, падіння Костюк: свіжий рейтинг тенісисток

До слова, напередодні Джоковіч здолав Алькараса у фіналі "Мастерса" в Огайо.

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