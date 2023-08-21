Світоліна і Калініна показали стабільність, падіння Костюк: свіжий рейтинг тенісисток
Українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася національною першою ракеткою в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Титулована українка залишилася на 26-й сходинці рейтингу. Поруч із нею і співвітчизниця Ангеліна Калініна (28-ме місце).
Натомість Марта Костюк за тиждень втратила п'ять позицій. Молода киянка набрала 1310 рейтингових балів, що дозволило їй опинитися лише на 37-й сходинці. Втратила три місця і досвідчена Леся Цуренко. Тепер вона йде на 45-й позиції.
Втрималася в першій сотні класифікації Катерина Байндль. Українка піднялася вгору на дві сходинки. Мінімальний прогрес (+1 позиція) продемонструвала Даяна Ястремська. Одеситка залишається на шляху до повернення в топ-100. Нині вона опинилася на 111-му місці.
Перша та друга ракетки світу – полька Іга Свьонтек і білоруска Аріна Сабаленко – синхронно вилетіли в 1/2 фіналу Цинциннаті, тож залишилися на своїх позиціях. Третьою в рейтингу йде Джессіка Пегула зі США. Натомість переможниця Cincinnati Open Корі Гауфф піднялася на 6-те місце.
До слова, напередодні Джоковіч здолав Алькараса у фіналі "Мастерса" в Огайо.
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