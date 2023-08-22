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US Open: Ястремська та ще п'ять українців отримали розклад матчів кваліфікації

Нью-Йорк, Вівторок 22 серпня 2023 15:24
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US Open: Ястремська та ще п'ять українців отримали розклад матчів кваліфікації Фото: Даяна Ястремська дійшла до третього раунду US Open-2021 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шістка вітчизняних тенісистів на чолі з Даяною Ястремською вийдуть на старт кваліфікаційного етапу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад змагань.

Українці зіграють перші поєдинки 22-23 серпня. У жіночому розряді змагатимуться четверо українок, а в чоловічому спробують здобути путівки в основну сітку Віталій Сачко та Олексій Крутих.

Перший зустрінеться з італійцем Раулем Бранкаччо у вівторок увечері за київським часом. Натомість другий вийде на корт у ніч проти середи. Суперником Крутих стане Кевін Андерссон із Південної Африки.

Ястремська ж зустрінеться з британкою Хізер Вотсон. Орієнтовний час початку зустрічі – 19:30 за Києвом у вівторок. Трохи пізніше розпочнуться матчі Катаріни Завацької та Юлія Стародубцевої проти Анни Бондар (Угорщина) та Селін Наеф із Швейцарії відповідно.

Закриватиме виступ українців на старті кваліфікації Дарія Снігур. Молода киянка 23 серпня ввечері зустрінеться з Юріко Лілі Міязакі. Загалом українцям доведеться подолати три раунди, щоб потрапити в основну сітку змагань.

Розклад матчів українських тенісистів у першому раунді кваліфікації US Open-2023:

  • Ястремська – Вотсон, 22 серпня, 19:30
  • Завацька – Бондар, 22 серпня, 20:00
  • Стародубцева – Наеф, 22 серпня, 20:00
  • Сачко – Бранкаччо, 22 серпня, 21:30
  • Андерссон – Крутих, 23 серпня, 01:00
  • Міязакі – Снігур, 23 серпня, 18:00

До слова, українка Костюк втратила п'ять позицій у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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