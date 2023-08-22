US Open: Ястремская и еще пять украинцев получили расписание матчей квалификации
Шестерка отечественных теннисистов во главе с Даяной Ястремской выйдут на старт квалификационного этапа Открытого чемпионата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований.
Украинцы сыграют первые поединки 22-23 августа. В женском разряде будут соревноваться четверо украинок, а в мужском попытаются завоевать путевки в основную сетку Виталий Сачко и Алексей Крутых.
Первый встретится с итальянцем Раулем Бранкаччо во вторник вечером по киевскому времени. Второй в свою очередь же выйдет на корт в ночь на среду. Соперником Крутых станет Кевин Андерссон из Южной Африки.
Ястремская встретится с британкой Хизером Уотсоном. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву во вторник. Чуть позже начнутся матчи Катарины Завацкой и Юлия Стародубцевой против Анны Бондар (Венгрия) и Селин Наэф из Швейцарии соответственно.
Закрывать выступление украинцев на старте квалификации будет Дарья Снигур. Молодая киевлянка 23 августа вечером встретится с Юрико Лили Миязаки. В общем, украинцам придется преодолеть три раунда, чтобы попасть в основную сетку соревнований.
Расписание матчей украинских теннисистов в первом раунде квалификации US Open-2023:
- Ястремская – Уотсон, 22 августа, 19:30
- Завацкая – Бондар, 22 августа, 20:00
- Стародубцева - Наэф, 22 августа, 20:00
- Сачко – Бранкаччо, 22 августа, 21:30
- Андерссон – Крутых, 23 августа, 01:00
- Миязаки – Снигур, 23 августа, 18:00
К слову, украинка Костюк потеряла пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
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