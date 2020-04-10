US Open может пройти при пустых трибунах

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису-2020 несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, надеются провести турнир. Об этом пишет The Telegraph.

Однако руководство американского "мэйджора" рассматривает вариант проведения соревнования без зрителей на трибунах, их также могут перенести на декабрь. US Open-2020 запланирован на период с 24 августа по 13 сентября.

Напомним, ранее организаторы турнира серии "Большого шлема" Уимблдон приняли решение отменить проведение травяного мэйджора в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ассоциация тенниса США (USTA) "отчаянно стремится провести турнир", в том числе - и без зрителей. В последние сезоны прибыль US Open составила почти 400 млн долларов и, в отличие от Уимблдона, у американского "мэйджора" нет страховки на случай "инфекционных заболеваний".