US Open може пройти при порожніх трибунах

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу-2020 попри ситуацію з пандемією коронавірусу, сподіваються провести турнір. Про це пише The Telegraph.

Однак керівництво американського "Мейджора" розглядає варіант проведення змагання без глядачів на трибунах, їх також можуть перенести на грудень. US Open-2020 заплановано на період з 24 серпня по 13 вересня.

Нагадаємо, раніше організатори турніру серії "Великого шолома" Уїмблдон прийняли рішення скасувати проведення трав'яного Мейджора у 2020 році через пандемію коронавирусної інфекції.

Асоціація тенісу США (USTA) "відчайдушно прагне провести турнір", в тому числі - і без глядачів. В останні сезони прибуток US Open склала майже 400 млн доларів і, на відміну від Вімблдону, у американського "мейджора" немає страховки на випадок "інфекційних захворювань".