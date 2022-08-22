US Open пройдет без второй ракетки мира среди мужчин

Немецкий теннисист отказался от участия в US Open. Как следствие, 25-летний финалист турнира в 2020-м потеряет позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Восстановление Зверева продолжается с весны. Он получил неприятную травму в полуфинале "Ролан Гарроса" против Рафаэля Надаля. У немца тогда диагностировали вывих лодыжки с разрывом связок ноги. Именно опытный испанский теннисист обойдет Зверева в классификации ATP.

"Я вернусь не тогда, когда буду в форме на все 100, а когда буду способен побеждать на турнирах", – заявил немец, объявив о планах сыграть за национальную команду в Кубке Дэвиса в сентябре. Летом он пропустил Уимблдон-2022.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.