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US Open: Костюк без шансів поступилася четвертій ракетці світу в першому колі

Нью-Йорк, Понеділок 28 серпня 2023 23:16
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US Open: Костюк без шансів поступилася четвертій ракетці світу в першому колі Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в одиночному розряді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк зазнала поразки від Єлени Рибакіної з Казахстану на старті Відкритого чемпіонату США 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Рибакіна – Костюк – 2:0 (6:2, 6:1)

Казахська тенісистка швидко окреслила наміри без зайвих зусиль вийти в наступний раунд. Із двома брейками проти одного в українки вона вже в середині першої партії суттєво відірвалася (4:1). Костюк же спромоглася взяти ще один гейм і відіграти чотири сет-пойнти у восьмому за ліком.

Утім, із п'ятої спроби Рибакіна таки дотиснула вітчизняну тенісистку. Сет тривав 46 хвилин. Ще швидше з опором українки представниця топ-5 світового рейтингу впоралася у другій партії – 38 хвилин.

Казашка лише в середині другого сету дозволила Костюк розмочити рахунок. Та не більше. Три набрані пункти до цього "подвигу" киянки та три після дозволили Рибакіній оперативно пробитися до другого кола змагань.

Костюк тепер зосередиться на парному розряді. Там українська тенісистка виступатиме в парі з румункою Русе. Перші опонентки – інший українсько-румунський дует у складі Калініної та Бегу. Матч відбудеться 30 серпня.

До слова, раніше Калініна програла Соррібес-Тормо з Іспанії в 1/64 фіналу US Open.

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Марта Костюк Теннис
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