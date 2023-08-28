US Open: Костюк без шансов уступила четвертой ракетке мира в первом круге

Украинка Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной из Казахстана на старте Открытого чемпионата США 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, 1-й раунд, женщины

Рыбакина – Костюк – 2:0 (6:2, 6:1)

Казахская теннисистка быстро очертила намерения без лишних усилий выйти в следующий раунд. С двумя брейками против одного у украинки она уже в середине первой партии существенно оторвалась (4:1). Костюк же смогла взять еще один гейм и отыграть четыре сет-пойнта в восьмом по счету.

Впрочем, с пятой попытки Рыбакина все-таки дожала отечественную теннисистку. Сет продолжался 46 минут. Еще быстрее с сопротивлением украинки представительница топ-5 мирового рейтинга справилась во второй партии – 38 минут.

Казашка только в середине второго сета позволила Костюк размочить счет. Но не больше. Три набранных пункта до этого "подвига" киевлянки и три после позволили Рыбакиной оперативно пробиться во второй круг соревнований.

Костюк теперь сосредоточится на парном разряде. Там украинская теннисистка будет выступать в паре с румынкой Русе. Первые оппонентки – другой украинско-румынский дуэт в составе Калининой и Бегу. Матч состоится 30 августа.