Українка Калініна програла переможниці Клівленда перший раунд US Open-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Соррібес-Тормо – 0:2 (4:6, 5:7)

Екс-перша ракетка України в двох сетах поступилася іспанці Соррібес-Тормо. Стартувала зустріч із подвійного обміну брейками. Взявши паузу задля набору очок на власних подачах, на середину партії опонентки вийшли на рахунок 3:3.

Ключовим став сьомий гейм. Саме в ньому іспанська тенісистка зуміла ще раз відібрати пункт на подачі Калініної та відкрила шлях до перемоги в партії. Відповісти на цей випад Соррібес-Тормо українка вже не змогла.

Ще конкурентнішим став другий сет. Спершу вітчизняна тенісистка всерйоз узялася за ідею реваншу. З двома брейками проти одного в іспанки вона створила невеликий гандикап (3:1). Утім, доволі швидко розгубила власну перевагу та опинилася в ролі тієї, яка наздоганяє (3:4).

Ця партія для Калініної виявилася непідйомною. Так, вона ще зуміла вирівняти становище (5:5), але стабілізувати гру на власній подачі так і не змогла. Як наслідок, уже через кілька розіграшів Соррібес-Тормо з першої спроби реалізувала матч-пойнт.