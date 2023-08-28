US Open: Байндль вилетіла на старті останнього мейджора року

US Open, 1-й раунд, жінки

Шмідлова – Байндль – 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)

Розпочали опонентки з обміну брейками, але далі зосередилися на власних подачах. Так тривало до кінцівки партії. Розв'язка настала в десятому геймі, коли черга подавати перейшла до Байндль. Однак, українка провалила завдання, віддавши вирішальне очко "під нуль".

На старті другого сету Шмідлова та Байндль грали на рівних. За камбек вітчизняна тенісистка взялася у сьомому геймі, коли рахунок був нічийним (3:3). Спершу вона ззовні легко взяла подачу словачки, а потім усуху набрала пункт на своїй. А потім Байндль повторила трюк на подачі суперниці.

Та в третій партії боротьби до останнього не вийшло. Після обміну набраними очками Шмідлова взяла чотири гейми поспіль, зокрема двічі на подачах українки. Байндль лише зуміла уникнути повного розгрому та зачохлила ракетку на останньому мейджорі 2023-го.

У наступному колі Шмідлова зустрінеться з іспанкою Масаровою. У першому раунді вона сенсаційно здолала представницю топ-10 Саккарі. Найкращим досягнення словачки на US Open залишається третє коло в 2015 році.