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US Open-2024: Свьонтек несподівано вилетіла, Зіннер вибив росіянина в чвертьфіналі

Фото: Яннік Зіннер опинився за крок від фіналу турніру (usopen.org)
Автор: Антон Федорців

Перші ракетки світу в жіночій та чоловічій класифікаціях – полька Іга Свьонтек та італійський тенісист Яннік Зіннер – по-різному виступили в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, 1/4 фіналу, жінки

Свьонтек – Пегула – 0:2 (2:6, 4:6)

US Open, 1/4 фіналу, чоловіки

Зіннер – Медвєдєв – 3:1 (6:2, 1:6, 6:1, 6:4)

 

 

Свьонтек поступилася господарці кортів Джессіці Пегулі. Американка шокувала лідерку світового рейтингу надпотужним стартом, узявши чотири гейми поспіль. Лише після цього польська тенісистка стабілізувала гру на власній подачі, але було запізно (2:6).

У другому ж сеті суперниці розпочали на рівних. Навіть брейками встигли обмінятися до середини партії. Утім, ключовим виявився сьомий гейм. Пегула з третьої спроба дотиснула Свьонтек і вдруге оформила брейк. Далі ж – узяла всі свої подачі та вийшла в півфінал.

 

 

Запеклішим був матч Зіннера проти російського "нейтрала" Даніїла Медвєдєва. У першому сеті італієць холоднокровно розібрався з опонентом, двічі взявши подачі того. Однак, у другій партії росіянин реабілітувався, віддавши лідеру рейтингу ATP лише гейм.

Зіннер відплатив тією ж монетою у третьому сеті, набравши п'ять очок зі старту. А в четвертій партії італієць дочекався свого шансу в сьомому геймі. За рахунку 3:3 він із третьої спроби реалізував брейк і відкрив шлях до місця в півфіналі. Перемогти в такій ситуації було справою техніки.

У півфіналі Зіннер зустрінеться з головною сенсацією турніру – британцем Джеком Дрейпером, який у трьох сетах розібрався з австралійським тенісистом Алексом Де Мінором (6:3, 7:5, 6:2). Натомість Пегула протистоятиме чешці Кароліні Муховій.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

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