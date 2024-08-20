US Open-2024 розкрив гонорарний фонд: яка схема розподілу призових

Загальний призовий фонд US Open цьогоріч склав 75 млн доларів. Найбільше збагатяться переможці жіночого та чоловічого одиночних розрядів, які зароблять по 3,6 млн "зелених".

Шестеро українських тенісисток на чолі з Мартою Костюк гарантовано отримають по 100 тисяч доларів за виступ у першому основному раунді змагань. Натомість вихід у друге коло Відкритого чемпіонату США збільшить призові до 140 тисяч, а в третє – до 215-ти тисяч. Фіналісти турніру отримають по 1,8 млн доларів.

У порівнянні з минулорічним мейджором загальний призовий фонд US Open зріс на 10 мільйонів. Розподіл гонорарів між жіночим і чоловічим розрядами залишився рівним.

Призові US Open-2024 в одиночному розряді:

перше коло – 100 тисяч доларів

друге коло – 140 тисяч

третє коло – 215 тисяч

четверте коло – 325 тисяч

1/4 фіналу – 530 тисяч

1/2 фіналу – 1 млн

фінал – 1,8 млн

титул – 3,6 млн

Що відомо про US Open-2024

Турнір триватиме до 8 вересня. Загальний призовий фонд склав 75 млн доларів.

Титул у жіночому одиночному розряді захищатиме господарка кортів Корі Гауфф. Минулоріч вона здолала Аріну Сабаленко з Білорусі в трьох сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Найкращим виступом представників України торік став вихід Світоліної до 3-го раунду. Там колишня третя ракетка світу програла американці Джессіці Пегулі.