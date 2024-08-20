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US Open-2024 раскрыл гонорарный фонд: какова схема распределения призовых

Фото: Элина Свитолина выходила в полуфинал US Open в 2019 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису подготовили солидные выплаты за выступления на последнем мэйджоре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Общий призовой фонд US Open в этом году составил 75 млн долларов. Больше всего обогатятся победители женского и мужского одиночных разрядов, которые заработают по 3,6 млн "зеленых".

Шесть украинских теннисисток во главе с Мартой Костюк гарантированно получат по 100 тысяч долларов за выступление в первом основном раунде соревнований. Зато выход во второй круг Открытого чемпионата США увеличит призовые до 140 тысяч, а в третий – до 215 тысяч. Финалисты турнира получат по 1,8 млн долларов.

По сравнению с прошлогодним мэйджором, общий призовой фонд US Open вырос на 10 миллионов. Распределение гонораров между женским и мужским разрядами осталось равным.

Призовые US Open-2024 в одиночном разряде:

  • первый круг – 100 тысяч долларов
  • второй круг – 140 тысяч
  • третий круг – 215 тысяч
  • четвертый круг – 325 тысяч
  • 1/4 финала – 530 тысяч
  • 1/2 финала – 1 млн
  • финал – 1,8 млн
  • титул – 3,6 млн

Что известно об US Open-2024

Турнир продлится до 8 сентября. Общий призовой фонд составил 75 млн долларов.

Титул в женском одиночном разряде будет защищать хозяйка кортов Кори Гауфф. В прошлом году она одолела Арину Соболенко из Беларуси в трех сетах (2:6, 6:3, 6:2).

Лучшим выступлением представителей Украины в прошлом году стал выход Элины Свитолиной в 3-й раунд. Там бывшая третья ракетка мира проиграла американке Джессике Пегуле.

К слову, накануне Снигур и Стародубцева одолели первый круг квалификации US Open.

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