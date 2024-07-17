US Open-2024: Костюк, Світоліна та ще чотири українки потрапили в основу змагань

Перша ракетка України потрапила в 1/64 фіналу US Open. Компанію їй там складуть п'ять співвітчизниць.

У першому колі основної сітки поруч із Костюк змагатимуться Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Остання скористалася захищеним рейтингом для виступів на кортах Нью-Йорка. У кваліфікації мейджора виступлять Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва та Валерія Страхова.

Торік серед українок найкраще виступила Світоліна. Колишня третя ракетка світу дійшла до 3-го раунду, де поступилася американці Джессіці Пегулі. Переможницею ж турніру стала інша представниця США – Коко Гауфф.

US Open цьогоріч розпочнеться 26 серпня. Триватиме останній мейджор сезону до 8 вересня. Орієнтиром для українських тенісистів залишається виступ Світоліної, яка в 2019 році дійшла до півфіналу змагань.