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US Open-2023: Костюк і ще три українки зіграють у парному розряді

Фото: Марта Костюк змагатиметься в одиночному розряді та в парах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Четверо українських тенісисток на чолі з Мартою Костюк заявилися в парний турнір Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

US Open цьогоріч розпочнеться 28 серпня. Змагання відбуватимуться у чоловічому та жіночому розрядах, чоловічих і жіночих парах, міксті та серед тенісистів у візках.

Українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок зіграють у парному турніру серед жінок. Кожна з вітчизняних тенісисток уже обрала напарницю. Зокрема, Людмила Кіченок виступатиме зі звичною партнеркою – латвійкою Єленою Остапенко.

Тим часом Костюк теж отримала знайому колегу. Вона гратиме в парі з румункою Єленою Габріелою Русе. Також із представницею Румунії виступатиме Калініна, компанію якій складе Ірина-Камелія Бегу. Натомість Надія Кіченок вийде на корт разом із американкою Даніель Коллінс.

Ще п'ять українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною готуються стартувати в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Найсильніша українка в історії дійшла до півфіналу US Open у 2019 році. Натомість Леся Цуренко за рік до того зачохлила ракетку в 1/4 фіналу.

До слова, раніше Костюк втратила п'ять позицій у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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Марта КостюкТеннис