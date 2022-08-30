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US Open-2022: Ястремская вылетела после первого круга, Серена Уильямс одолела Ковинич

Фото: Серена Уильямс выходит на корт US Open (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Американки Мэдисон Киз и Серена Уильямс стартовали с побед над Даяной Ястремской и Данкой Ковинич соответственно на Открытом чемпионате США 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, женщины, 1-й раунд

Киз – Ястремская – 2:0 (7:6, 6:3)

Ковинич – Серена Уильямс – 0:2 (3:6, 3:6)

Ключевым в матче украинки стал стартовый сет. Ожесточенная борьба на корте длилась более часа. Решающим стал 12-й по счету гейм. Ястремская при счете 6:5 в свою пользу не реализовала 3 сет-пойнта на подаче Киз, а затем уступила и тай-брейке.

После такой концовки партии украинская теннисистка прийти в себя уже не смогла. Американка потратила на сет 34 минуты и с двумя брейками легко дожала Ястремскую. В следующем круге Киз встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

Тем временем Серена Уильямс на финальном в карьере мэйджоре начала с непростой победы над соперницей из Черногории. Титулованная американка и Ковинич шли ровно, но под занавес первого сета Уильямс-младшая взяла два подряд гейма "под ноль", а затем со второй попытки реализовала сет-пойнт.

Во второй партии соперницы сосредоточились на своих подачах. Однако американка сумела дважды оформить брейк. В частности, последний из них оказался "сухим", да еще и решающим в матче. В следующем круге Уильямс сразится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт (Эстония).

К слову, украинка Снигур выбила румынку Халеп в стартовом раунде Открытого чемпионата США.

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ТеннисСерена УильямсДаяна Ястремская