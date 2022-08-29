Украинка Снигур сенсационно выбила из US Open экс-первую ракетку мира

Приятной неожиданностью от Дарьи Снигур началась основная сетка Открытого чемпионата США по теннису для украинских фанатов. Юная теннисистка одолела в трех сетах Симона Халеп из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, женщины, 1-й раунд

Халеп – Снигур – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)

Сенсацией на стадионе Луи Армстронга запахло с первых геймов. 20-летняя уроженка Киева классно начала, поведя в стартовом сете 3:0 с двумя брейками. Бывшая лучшая теннисистка планеты попыталась навязать Снигур борьбу, но спасти первую партию уже была не в состоянии (2:6).

Зато Халеп мощно провела второй сет. Румынка потратила всего 24 минуты, чтобы разгромить украинку "под ноль". Три брейк-пойнта, лишь две непринужденных ошибки против 13-ти (!) у Снигур и неплохой процент первой подачи предоставили 7-й сеянной на турнире спортсменке шанс на камбэк.

Но игра украинской теннисистки в третьем сете не расклеилась. Снигур начала с брейка, вела во время партии 2:0, а затем и 5:1 после еще одной взятой подачи Халеп. И хотя на финальном отрезке потеряла свое тотальное преимущество (5:4), но с третьей попытки реализовала сет-пойнт и оформила победу.

В следующем раунде Дарья Снигур встретится с победительницей пары Френх – Марино. Их поединок начнется около полуночи по киевскому времени.