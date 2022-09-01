US Open-2022: Снигур вылетела в 1/32 финала, Серена Уильямс выбила вторую ракетку мира

US Open, женщины, 2-й раунд

Снегирь – Марино – 0:2 (3:6, 6:7)

Серена Уильямс – Контавейт – 2:1 (7:6, 2:6, 6:2)

Молодая украинская теннисистка не справилась со стартовым давлением Марино. Канадка быстро повела 3:0. Снигур попыталась навязать борьбу в середине партии, но на ее брейк соперница сразу ответила обратным. В конце концов, украинка сдалась через 22 минуты.

Вместо этого второй сет оказался гораздо более ожесточенным. Снигур в третьем гейме проиграла свою подачу. Однако 20-летняя теннисистка не сникла и впоследствии оформила брейк, сравняла счет и перевела партию в тай-брейк. Но там опыт Марино стал ключевым фактором в пользу победителя.

Зато титулованная Уильямс-младшая продолжила борьбу за трофей. Американка одолела сопротивление 2-й сеянной Контавейт в трех сетах. Ровный поединок в первом сете перешел в тай-брейк. Там Уильямс достаточно было стабильно точно подавать и сделать всего один брейк – 7:4.

Второй и третий сеты прошли по зеркальному сценарию. Сначала американка, а затем и эстонка, упустили дебютный рывок соперницы и быстро упустили шансы догнать друг друга. Единственное отличие – в решающей партии Уильямс-младшая взяла "под ноль" подачу соперницы в последнем гейме.