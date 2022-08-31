ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Костюк пробилась во второй раунд US Open, Цуренко и Винус Уильямс зачехлили ракетки

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 31 августа 2022 08:45
Костюк пробилась во второй раунд US Open, Цуренко и Винус Уильямс зачехлили ракетки Фото: Марта Костюк стала третьей украинкой во втором круге соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк по-разному провели первый круг Открытого чемпионата США на кортах Нью-Йорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, женщины, 1-й раунд

Бадоса – Цуренко – 2:1 (3:6, 7:6, 6:3)

Ван Эйтванк – Винус Уильямс – 2:0 (6:1, 7:6)

Шериф – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)

Цуренко уверенно начала против 4-й сеянной Бадосы. Испанка не успела оглянуться, как отпустила украинку в первом сете (0:2, 1:3). И хотя впоследствии сумела выровнять положение, уверенная подача представительницы Украины и два брейка дали результат (6:3).

Во второй партии в игре украинки стало больше ошибок (23 непринужденных). Не "отставала" от нее и Бадоса. Соперницы оформили по три брейка и довели дело до дополнительного гейма. Там сильнее оказалась испанка, что придало ей импульс к злому сопротивления Цуренко и в решающем сете (6:3).

В то же время бельгийка из топ-50 рейтинга WTA Ван Эйтванк в первой партии фактически не заметила сопротивления сверхопытной Винус Уильямс. Американка сумела взять первый гейм, когда уже безнадежно горела 0:4. В конце концов, этот успех оказался локальным (1:6).

Зато во втором сете стало веселее. Уильямс-старшая стартовала с брейка и после серьезных баталий повела с запасом в партии (3:1). Однако Ван Эйтванк сумела вернуться в игру, а на тай-брейке дожала 42-летнюю оппонентку (7:5), потратив на сет свыше 70 минут.

Наконец Костюк одолела египтянку Шериф за 1,5 часа. В первом сете соперницы пытались не форсировать события – сосредоточились на собственных подачах и только однажды обменялись брейками посреди партии. Зато на тай-брейке украинка разгромила оппонентку (7:2).

Второй сет по сценарию напомнил первый. Костюк и Шериф снова брали геймы на своих подачах, а в середине партии обменялись брейками. Но ключевой слом произошел в девятом гейме. Украинка взяла подачу соперницы, а затем отыграла два брейк-пойнта на своей и реализовала с первой попытки очко на матч.

В следующем круге Марта Костюк встретится с Викторией Азаренко. Матч с 26-й сеянной белорусской запланирован на 1 сентября.

К слову, накануне Калинина пробилась в следующий круг Открытого чемпионата США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
NEWS
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет