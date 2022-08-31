Костюк пробилась во второй раунд US Open, Цуренко и Винус Уильямс зачехлили ракетки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

US Open, женщины, 1-й раунд

Бадоса – Цуренко – 2:1 (3:6, 7:6, 6:3)

Ван Эйтванк – Винус Уильямс – 2:0 (6:1, 7:6)

Шериф – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)

Цуренко уверенно начала против 4-й сеянной Бадосы. Испанка не успела оглянуться, как отпустила украинку в первом сете (0:2, 1:3). И хотя впоследствии сумела выровнять положение, уверенная подача представительницы Украины и два брейка дали результат (6:3).

Во второй партии в игре украинки стало больше ошибок (23 непринужденных). Не "отставала" от нее и Бадоса. Соперницы оформили по три брейка и довели дело до дополнительного гейма. Там сильнее оказалась испанка, что придало ей импульс к злому сопротивления Цуренко и в решающем сете (6:3).

В то же время бельгийка из топ-50 рейтинга WTA Ван Эйтванк в первой партии фактически не заметила сопротивления сверхопытной Винус Уильямс. Американка сумела взять первый гейм, когда уже безнадежно горела 0:4. В конце концов, этот успех оказался локальным (1:6).

Зато во втором сете стало веселее. Уильямс-старшая стартовала с брейка и после серьезных баталий повела с запасом в партии (3:1). Однако Ван Эйтванк сумела вернуться в игру, а на тай-брейке дожала 42-летнюю оппонентку (7:5), потратив на сет свыше 70 минут.

Наконец Костюк одолела египтянку Шериф за 1,5 часа. В первом сете соперницы пытались не форсировать события – сосредоточились на собственных подачах и только однажды обменялись брейками посреди партии. Зато на тай-брейке украинка разгромила оппонентку (7:2).

Второй сет по сценарию напомнил первый. Костюк и Шериф снова брали геймы на своих подачах, а в середине партии обменялись брейками. Но ключевой слом произошел в девятом гейме. Украинка взяла подачу соперницы, а затем отыграла два брейк-пойнта на своей и реализовала с первой попытки очко на матч.

В следующем круге Марта Костюк встретится с Викторией Азаренко. Матч с 26-й сеянной белорусской запланирован на 1 сентября.