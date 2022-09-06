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US Open-2022: Надаль вылетел в четвертом раунде от американца из топ-30

Фото: Рафаэль Надаль и Фрэнсис Тиафо после поединка (usopen.org)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением рекордсмена турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата США против хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, мужчины, 4-й раунд

Тиафо – Надаль – 3:1 (6:4, 4:6, 6:4, 6:3)

В первом сете соперники играли на равных. Тем не менее, Тиафо нанес неожиданный удар в середине партии – взял гейм на подаче испанца при счете 3:3. Дальше оппоненты еще взяли по одной своей подаче, а в десятом гейме американец с третьей попытки реализовал сет-пойнт.

От своих сильных сторон теннисисты отталкивались и в следующей партии. В этот раз выяснение отношений оттянули к тому же десятому гейму. Там Надаль со второй попытки оформил брейк и закрыл и розыгрыш, и сет. Третья партия стала полным повторения первой. Снова Тиафо при счете 3:3 оформил брейк и впоследствии без ошибок повел по сетам 2:1.

Крайне острой борьба стала уже в четвертой партии. Первым бросил вызов Надаль. Испанец мощно начал и повел с брейком (3:1). Американский теннисист, однако, сразу ответил обратным брейком. Дальше больше. Тиафо еще дважды взял подачу титулованного пиренейца и со второй попытки реализовал матч-пойнт (6:3).

В четвертьфинале US Open хозяин соревнований встретится с 9-ым сеянным на турнире Андреем Рублевым. Россиянин в четвертом раунде внешне легко справился с британцем Норри в трех сетах.

К слову, ранее Кирьос обыграл Медведева и стал четвертьфиналистом US Open-2022.

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ТеннисРафаэль Надаль