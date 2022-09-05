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Кирьос выбил россиянина Медведева по пути в четвертьфинал US Open-2022

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Нью-Йорк, Понедельник 05 сентября 2022 09:58
Кирьос выбил россиянина Медведева по пути в четвертьфинал US Open-2022 Фото: Ник Кирьос впервые пробился в 1/4 финала US Open (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Эксцентричный австралиец Ник Кирьос одолел первую ракетку планеты Даниила Медведева в четырех сетах поединка 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, мужчины, 4-й раунд

Медведев – Кирьос – 1:3 (6:7, 6:3, 3:6, 2:6)

Начали соперники достаточно консервативно – сосредоточились на собственных подачах и оказали максимум сопротивления на подаче оппонента. Лишь в середине первой партии Кирьос обменялся брейками с россиянином. Так дело дошло до затяжного тай-брейка, где сильнее оказался австралиец (13:11).

Зато второй сет лучше удался Медведеву. Первая ракетка мира быстро повел 3:0, что после обмена брейками превратились в 5:2. Не довести партию до победы в такой ситуации, российский теннисист не мог. Зато последующий сет стал зеркальным отображением предыдущего. Кирьос с одним брейком уверенно повел (4:1) и еще двумя выигранными подачами закрыл сет.

Четвертая партия стала решающей в поединке, но интриги не получилось. Австралиец склонил чашу весов в свою пользу за каких-то 35 минут. Если в дебюте Кирьос и Медведев выглядели ровно, то два брейка плюс взятый на собственной подаче гейм быстро вывели россиянина из борьбы (5:1). Он еще выиграл один гейм, но Кирьос реализовал матч-пойнт с первой попытки.

В четвертьфинале австралийский теннисист встретится с еще одним представителем России – Кареном Хачановым. Тот в рамках 1/8 финала одолел испанца Карреньо-Бусту. Матч состоится 6 сентября.

К слову, ранее Костюк последней из украинок завершила выступления в одиночном разряде US Open-2022.

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