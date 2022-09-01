US Open-2022: Костюк последней из украинок покинула турнир

US Open, женщины, 2-й раунд

Костюк – Азаренко – 0:2 (2:6, 3:6)

Молодая украинка уступила сопернице в двух сетах. За полтора часа на корте она смогла взять всего 5 геймов: два в первой партии и три – во втором.

Азаренко на правах опытнейшей быстро взяла игру под собственный контроль. С легкостью принимая собственные подачи, она оформила брейк внутри первого сета и сделала отрыв безнадежным для Костюк (4:1). Украинская теннисистка еще взяла гейм, но затем проиграла второй на собственной подаче и разрешила белоруске взять партию.

На старте второй катастрофа стала еще более ощутимой. Костюк "горела" 0:4, но сумела прийти в себя и даже навязала немного борьбы. 20-летняя украинка оформила два брейка и сократила разрыв (3:5). Однако останавливать Азаренко уже было поздно.

В 3-м круге мэйджора белорусская теннисистка встретится с победительницей пары Бадоса – Мартич. Костюк же пополнила печальную компанию Калининой, Снгур, Цуренко и Ястремской, которые завершили выступления на US Open ранее.