ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинка Калинина снялась с US Open: известна причина

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 01 сентября 2022 19:14
Украинка Калинина снялась с US Open: известна причина Фото: Ангелина Калинина упустила возможность выйти в 3-й круг турнира (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украина потеряла очередную представительницу на Открытом чемпионате США по теннису. Ангелина Калинина выбыла из соревнований без борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTA Insider.

Первая ракетка Украины зачехлила ракетку на кортах в Нью-Йорке. Такое решение 25-летней теннисистки стало вынужденным.

Калинина больше не сыграет на US Open-2022 по причине болезни. Ее матчи в одиночном и парном разрядах отменены. Чешка Петра Квитова вышла в 3-й раунд мэйджора. Там она встретится с победительницей пары Мугуруса – Фрухвиртова.

Украинка в этом году успела провести один матч Открытого чемпионата США. Она выбила из соревнований хозяйку соревнований Перу. Второй раунд US Open остается самым высоким достижением Калининой в карьере.

Накануне украинка Снигур проиграла Марино из Канады в двух сетах. В первом круге соревнований она сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Халеп.

К слову, украинец Крутых поднялся на 45 позиций в рейтинге ATP после победы в Праге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма