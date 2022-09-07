US Open-2022: Кирьос вылетел от россиянина, Рууд легко пробился в полуфинал

US Open, мужчины, 1/4 финала

Берреттини – Рууд – 0:3 (1:6, 4:6, 6:7)

Кирьос – Хачанов – 2:3 (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6)

Рууд заложил фундамент победы над итальянцем в стартовом сете. Норвежский теннисист мощно начал и с двумя брейками повел 5:0 за каких-то 15-20 минут. Он еще предоставил Берреттини возможность размочить счет, но быстро закрыл партию на своей подаче (6:1).

Два последующих сета дались Рууду труднее. Итальянский оппонент взял на вооружение эйсы и в этот раз выиграл 4 гейма. И все же, два брейка норвежца свое дело сделали. А в третьем сете Рууд оформил камбэк. Уступая 1:4, он сумел перевести игру на тай-брейк, где с энной попытки таки реализовал матч-пойнт.

Зато поединок Кирьоса и Хачанова длился почти 4 часа. В первой партии соперники сосредоточились на собственной подаче. В конце концов, при счете 6:5 в ва-банк пошел россиянин и дожал сложный гейм на подаче Кирьоса в свою пользу. Во втором сете дело тоже ограничилось одним брейком – в этот раз от австралийца, сумевшего выровнять положение.

Тем временем третья партия стала полным повторением сценария первой. Хачанов при счете 6:5 (до тех пор все геймы теннисисты брали на своей подаче) сенсационно взял "под ноль" подачу Кирьоса и снова вырвался вперед по сетам. В четвертой партии после обмена брейками дело впервые дошло до тай-брейка. Там австралиец был на пике – сначала повел 3:0, далее – 6:1, а там и реализация сет-пойнта с третьей попытки.

Но решающая партия завершилась для Кирьоса неудачей. В борьбе он проиграл стартовую подачу, а в следующем не смог реализовать брейк на подаче Хачанова. Еще дважды австралийский теннисист был близок к тому, чтобы отобрать очко на подаче россиянина, но реализовать эти попытки не сумел и зачехлил ракетку на US Open.