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US Open-2022: Кірйос вилетів від росіянина, Рууд легко пробився у півфінал

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Нью-Йорк, Середа 07 вересня 2022 09:30
US Open-2022: Кірйос вилетів від росіянина, Рууд легко пробився у півфінал Фото: Каспер Рууд уперше дійшов до півфіналу US Open (usopen.org)
Автор: Антон Федорців

Норвежець Каспер Рууд і росіянин Карен Хачанов стали першими півфіналістами Відкритого чемпіонату США 2022 року, здолавши в рамках 1/4 фіналу Маттео Берреттіні та Ніка Кірйоса відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, чоловіки, 1/4 фіналу

Берреттіні – Рууд – 0:3 (1:6, 4:6, 6:7)

Кірйос – Хачанов – 2:3 (5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6)

Рууд заклав фундамент перемоги над італійцем зі стартового сету. Норвезький тенісист потужно розпочав і з двома брейками повів 5:0 за якихось 15-20 хвилин. Він ще дав Берреттіні можливість розмочити рахунок, але швидко закрив партію на своїй подачі (6:1).

Два наступні сети далися Рууд важче. Італійський опонент узяв на озброєння ейси та цього рази виграв 4 гейми. Та все ж, два брейки норвежця свою справу зробили. А в третьому сеті Рууд оформив камбек. Поступаючись 1:4, він зумів перевести гру на тай-брейк, де з енної спроби таки реалізував матч-пойнт.

Натомість поєдинок Кірйоса та Хачанова тривав майже 4 години. У першій партії суперники зосередилися на власній подачі. Зрештою, за рахунку 6:5 у ва-банк пішов росіянин і дотиснув складний гейм на подачі Кірйоса на власну користь. У другому сеті справа теж обмежилася одним брейком – цього разу від австралійця, який і зумів вирівняти становище.

Тим часом третя партія стала повним повторенням сценарію першої. Хачанов за рахунку 6:5 (досі всі гейми тенісисти брали на своїй подачі) сенсаційно взяв "під нуль" подачу Кірйоса та знову вирвався вперед за сетами. У четвертій партії після обміну брейками справа вперше дійшла до тай-брейку. Там австралієць був на піку – спершу повів 3:0, далі – 6:1, а там і реалізація сет-пойнту з третьої спроби.

Та вирішальна партія завершилася для Кірйоса невдачею. У боротьбі він програв стартову подачу, а в наступному не зміг реалізувати брейк на подачі Хачанова. Ще двічі австралійський тенісист був близький до того, щоб відібрати очко на подачі росіянина, та реалізувати ці спроби не зумів і зачохлив ракетку на US Open.

До слова, напередодні збірна України оголосила заявку команди на Кубок Девіса-2022.

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