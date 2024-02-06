Уряду Нідерландів хочуть заборонити користуватися Facebook: у чому причина

За даними видання, влада Нідерландів намагалася домовитися з материнською компанією Meta з питань безпеки даних, проте переговори нічим не закінчилися. Тому в уряді розпочали підготовку до заборони Facebook.

Статс-секретар МВС Нідерландів Олександра ван Хуффелен підтвердила, що уряд протягом кількох років стурбований тим, як Facebook опрацьовує конфіденційні дані.

У 2017 році на вимогу влади Нідерландів Meta вносила корективи в роботу соцмережі, проте це не вирішило проблеми. Крім того, в уряду з'явилися нові побоювання щодо безпеки роботи Facebook.

У результаті в січні 2024 року уряд звернувся до Управління захисту даних з проханням надати рекомендацію, чи безпечне використання Facebook. За даними De Telegraaf, профільне управління надасть ці рекомендації найближчим часом. Проте, як зазначає видання, уряд має на меті повну заборону Facebook.

Що передувало

Навесні 2023 року влада Нідерландів заборонила чиновникам і урядовцям використовувати TikTok через побоювання в шпигунстві з боку платформи, створеної китайськими розробниками. Загалом у Нідерландах налічується 140 тисяч держслужбовців.

Також раніше повідомлялося, що Європейська організація захисту прав споживачів подала скаргу на соціальні мережі Facebook та Instagram. Організація стверджує, що Meta порушує фундаментальне право європейців на захист даних, нав'язуючи їм вибір між відстеженням для персоналізованої реклами та платою до 251,88 євро на рік.