Правительству Нидерландов хотят запретить пользоваться Facebook: в чем причина

По данным издания, власти Нидерландов пытались договориться с материнской компанией Meta по вопросу безопасности данных, однако переговоры ничем не закончились. Поэтому в правительстве начали подготовку к запрету Facebook.

Статс-секретарь МВД Нидерландов Александра ван Хуффелен подтвердила, что правительство на протяжении нескольких лет обеспокоено тем, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные.

В 2017 году по требованию властей Нидерландов Meta вносила коррективы в работу соцсети, однако это не решило проблему. Кроме того, у правительства появились новые опасения о безопасности работы Facebook.

В результате в январе 2024 года правительство обратилось в Управление по защите данных с просьбой предоставить рекомендацию, безопасно ли использование Facebook. По данным De Telegraaf, профильное управление предоставит эти рекомендации в ближайшее время. Однако, как отмечает издание, правительство нацелено на полный запрет Facebook.

Что предшествовало

Весной 2023 года власти Нидерландов запретили чиновникам и членам правительства использовать TikTok из-за опасений в шпионаже со стороны платформы, созданной китайскими разработчиками. Всего в Нидерландах насчитывается 140 тысяч госслужащих.

Также ранее сообщалось, что Европейская организация защиты прав потребителей подала жалобу на социальные сети Facebook и Instagram. Организация утверждает, что Meta нарушает фундаментальное право европейцев на защиту данных, навязывая им выбор между отслеживанием для персонализированной рекламы и платой в размере до 251,88 евро в год.