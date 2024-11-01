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Урядова програма Німеччини щодо працевлаштування українців під загрозою: що сталося

Фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Останній аудит Рахункової палати Німеччини виявив недоліки в урядовій програмі працевлаштування українських біженців в Німеччині "Job-Turbo". Фахівці кажуть, що вона не виправдала сподівань уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відомо, що зараз близько 720 000 українців у Німеччині отримують соціальні виплати. Зокрема в країні проживають понад півмільйона працездатних українських біженців.

Фахівці порахували, що це обходиться німецькому уряду у 539 мільйонів євро на місяць, що на 94 мільйони більше, ніж у листопаді 2022 року.

Аудит відзначив низку перешкод на шляху до успішної інтеграції українців на ринок праці. Серед основних проблем:

  • тривале очікування на інтеграційні курси,
  • відмови від курсів через "проблеми зі здоров’ям",
  • недостатній рівень взаємодії центрів зайнятості з безробітними,
  • низька ефективність пропозицій працевлаштування.

Повідомляється, що лише 20% випускників курсів отримали пропозиції працевлаштування у 2023 році, і жодна з них не призвела до працевлаштування.

З огляду на ці дані, німецькі депутати висловили критику на адресу уряду.

Кай Віттакер, депутат Бундестагу, наголосив, що менше третини українців у Німеччині мають роботу, і звинуватив міністра праці в неефективності.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський "порадив" німецькому уряду соціальну допомогу, яку українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні.

Також ми повідомляли, що у Німеччині хочуть змінити статус українських біженців.

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