Урядова програма Німеччини щодо працевлаштування українців під загрозою: що сталося

Відомо, що зараз близько 720 000 українців у Німеччині отримують соціальні виплати. Зокрема в країні проживають понад півмільйона працездатних українських біженців.

Фахівці порахували, що це обходиться німецькому уряду у 539 мільйонів євро на місяць, що на 94 мільйони більше, ніж у листопаді 2022 року.

Аудит відзначив низку перешкод на шляху до успішної інтеграції українців на ринок праці. Серед основних проблем:

тривале очікування на інтеграційні курси,

відмови від курсів через "проблеми зі здоров’ям",

недостатній рівень взаємодії центрів зайнятості з безробітними,

низька ефективність пропозицій працевлаштування.

Повідомляється, що лише 20% випускників курсів отримали пропозиції працевлаштування у 2023 році, і жодна з них не призвела до працевлаштування.

З огляду на ці дані, німецькі депутати висловили критику на адресу уряду.

Кай Віттакер, депутат Бундестагу, наголосив, що менше третини українців у Німеччині мають роботу, і звинуватив міністра праці в неефективності.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський "порадив" німецькому уряду соціальну допомогу, яку українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні.