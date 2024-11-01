Правительственная программа Германии по трудоустройству украинцев под угрозой: что произошло

Известно, что сейчас около 720 тысяч украинцев в Германии получают социальные выплаты. В частности, в стране проживают более полумиллиона трудоспособных украинских беженцев.

Специалисты сочли, что это обходится немецкому правительству в 539 миллионов евро в месяц, что на 94 миллиона больше, чем в ноябре 2022 года.

Аудит отметил ряд препятствий на пути успешной интеграции украинцев на рынок труда. Среди основных проблем:

длительное ожидание интеграционных курсов,

отказа от курсов из-за "проблем со здоровьем",

недостаточный уровень взаимодействия центров занятости с безработными,

низкая эффективность предложений по трудоустройству.

Сообщается, что только 20% выпускников курсов получили предложения по трудоустройству в 2023 году, и ни одно из них не привело к трудоустройству.

Учитывая эти данные, немецкие депутаты выразили критику в адрес правительства.

Кай Виттакер, депутат Бундестага, отметил, что меньше трети украинцев в Германии работают, и обвинил министра труда в неэффективности.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский "советовал" немецкому правительству социальную помощь, которую украинцы получают в Германии, передавать непосредственно Украине.