В уряді зробили заяву про примусове повернення українців з-за кордону

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної єдності України Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.

"Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які перебувають на сьогоднішній день в Європі, в країні перебування, яка надала прихисток відповідний. І це буде виключно рішення українського громадянина чи громадянки", - сказав він.

Міністр наголосив, що "ні в якому разі примусів чи дій, які пов’язані з цим, не плануються і не буде".

Чернишов додав, що уряд також буде підтримувати українців, які залишаються і продовжують життя в Європі.