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В уряді зробили заяву про примусове повернення українців з-за кордону

Варшава, Четвер 09 січня 2025 14:30
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В уряді зробили заяву про примусове повернення українців з-за кордону Фото: міністр національної єдності України Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Примусового повернення українців з-за кордону не буде. Рішення про повернення громадяни ухвалюють самостійно.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної єдності України Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.

"Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які перебувають на сьогоднішній день в Європі, в країні перебування, яка надала прихисток відповідний. І це буде виключно рішення українського громадянина чи громадянки", - сказав він.

Міністр наголосив, що "ні в якому разі примусів чи дій, які пов’язані з цим, не плануються і не буде".

Чернишов додав, що уряд також буде підтримувати українців, які залишаються і продовжують життя в Європі.

Українці за кордоном

Нагадаємо, минулого року Олексій Чернишов був призначений на посаду міністра національної єдності України. Це відомство зосередиться на підтримці та поверненні українців з-за кордону.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.

За словами Чернишова, наразі, за різними оцінками, за кордоном перебувають від 25 до 30 млн українців. У цю кількість також входять громадяни, які виїхали з України під час повномасштабної війни.

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