В уряді визначили розмір грошової компенсації чорнобильцям на 2025 рік

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати 2361 гривні у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні.

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.