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В уряді визначили розмір грошової компенсації чорнобильцям на 2025 рік

Фото: Уряд визначив розмір грошової компенсації чорнобильцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики планує встановити розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений на сайті ФПУ.

Документом пропонується встановити такі розміри компенсації у 2025 році:

Регіон

1 категорія, грн

2 категорія, грн

Вінницька область

485,0

242,5

Волинська область

502,0

251,0

Дніпропетровська область

497,0

248,5

Донецька область

513,0

256,5

Житомирська область

509,0

254,5

Закарпатська область

498,0

249,0

Запорізька область

497,0

248,5

Івано-Франківська область

498,0

249,0

Київська область

529,0

264,5

Кіровоградська область

502,0

251,0

Луганська область

500,0

250,0

Львівська область

509,0

254,5

Миколаївська область

494,0

247,0

Одеська область

505,0

252,5

Полтавська область

466,0

233,0

Рівненська область

485,0

242,5

Сумська область

491,0

245,5

Тернопільська область

479,0

239,5

Харківська область

509,0

254,5

Херсонська область

501,0

250,5

Хмельницька область

491,0

245,5

Черкаська область

493,0

246,5

Чернівецька область

499,0

249,5

Чернігівська область

491,0

245,5

м. Київ

589,0

294,5
 

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати 2361 гривні у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні.

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

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Чорнобиль