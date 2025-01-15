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В правительстве определили размер денежной компенсации чернобыльцам на 2025 год

Фото: Правительство определило размер денежной компенсации чернобыльцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики планирует установить размеры денежной компенсации стоимости продуктов питания для граждан, отнесенных к категориям 1 и 2 людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный на сайте ФПУ.

Документом предлагается установить следующие размеры компенсации в 2025 году:

Регион

1 категория, грн

2 категория, грн

Винницкая область

485,0

242,5

Волынская область

502,0

251,0

Днепропетровская область

497,0

248,5

Донецкая область

513,0

256,5

Житомирская область

509,0

254,5

Закарпатская область

498,0

249,0

Запорожская область

497,0

248,5

Ивано-Франковская область

498,0

249,0

Киевская область

529,0

264,5

Кировоградская область

502,0

251,0

Луганская область

500,0

250,0

Львовская область

509,0

254,5

Николаевская область

494,0

247,0

Одесская область

505,0

252,5

Полтавская область

466,0

233,0

Ровенская область

485,0

242,5

Сумская область

491,0

245,5

Тернопольская область

479,0

239,5

Харьковская область

509,0

254,5

Херсонская область

501,0

250,5

Хмельницкая область

491,0

245,5

Черкасская область

493,0

246,5

Черновицкая область

499,0

249,5

Черниговская область

491,0

245,5

м. Киев

589,0

294,5
 

 

 

Напомним, Кабинет министров принял постановление о доплате 2361 гривны в 2025 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.

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Чернобыль