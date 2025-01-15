В правительстве определили размер денежной компенсации чернобыльцам на 2025 год

Напомним, Кабинет министров принял постановление о доплате 2361 гривны в 2025 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.